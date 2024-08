Immer mehr Tiere Tierschützer in der Region sind am Limit

Urlaubszeit ist die schönste Zeit im Jahr – allerdings nicht für viele Haustiere. Denn so manches Herrchen oder Frauchen macht sich im Vorfeld keine Gedanken, was mit dem vierbeinigen Hausgenossen geschieht, wenn er nicht mit verreisen kann oder soll. Schlimmstenfalls wird sich des unliebsam gewordenen Mitbewohners entledigt – so wie jener Katze, die am 20. Juli in einer Katzentoilette an der Autobahnzufahrt bei Swisttal ausgesetzt wurde und im Tierheim Troisdorf landete. Dass die Tierheime und auch die Pflegestellen und Auffangstationen der Tierschutzvereine in der Region voll sind bis unters Dach, ist aber nicht nur der Urlaubszeit geschuldet.