Besuch von Ina Scharrenbach Warum NRW-Ministerin in Bad Honnef so viel Lob bekommt

Es dürfte wie Musik geklungen haben in den Ohren von Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Programm sei „einfach gut“, sagte Konstantinos Boidanidis: Es fördere zuvorderst die Startzeit von zwei Jahren, sei aber auf nachhaltige Belebung der City angelegt. Und dass das klappt, daran hat der Gastronom, der seit vielen Jahren im Streetfood-Geschäft unterwegs ist und als solcher Bad Honnef kennengelernt hat, keinen Zweifel. „Das wird gut“, so Boidanidis. Wie er, so ist auch Ludmilla Larusso voll des Lobes über die Möglichkeit, sich in Bad Honnef den Traum von der Neueröffnung erfüllen zu können. Und sich nach Jahren der Selbstständigkeit in Köln nahe des Wohnortes Unkel neu etablieren zu können. Beide profitieren als Pächter von zuletzt leer stehenden Ladenlokalen vom Landes-Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren”. Bei einem Rundgang machte sich Scharrenbach ein Bild davon, wie das Geld des Landes angelegt ist.