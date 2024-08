Initiative „Gemeinsam statt einsam“ Ehrenamtliche in Bad Honnef schlagen der Einsamkeit ein Schnippchen

Bad Honnef · Einsamkeit ist nicht erst seit Corona ein Phänomen, das weite Teile der Gesellschaft betrifft. In Bad Honnef will die Initiative „Gemeinsam statt einsam“ genau dagegen etwas tun. Wie das gelingen soll und was aktuell geplant ist, darüber berichten die Initiatoren.

13.08.2024 , 18:00 Uhr

Gemeinsam statt einsam: Das Bad Honnefer Projekt wird aktuell noch ausgebaut. Eun Weihnachtsessen wir hier ist aber auch wieder geplant. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge