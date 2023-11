Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen Innenminister Herbert Reul besucht Bad Honnef

Reul, der bis 2004 Mitglied des NRW-Landesparlaments war und danach bis 2017 ins Europaparlament wechselte, wurde nach den Landtagswahlen in NRW im Jahr 2017 vom damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet ins Innenministerium berufen. Er befürwortet die Ausweitung der Befugnisse der Polizei und konsequente Politik in Sachen Kriminalität. Als Innenminister räumt er der Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Klangkriminalität oberste Prioritäten ein. Menschen merkten oft erst dann, wenn Kriege wie in der Ukraine näher rückten und „die Hütte brennt“, wie wertvoll ein Leben in Sicherheit sei. Dabei sei Sicherheit in einem Staat kein Selbstläufer, sondern habe mit etwas Wesentlichem zu tun: mit Regeln, die von gewählten Volksvertretern gemacht worden seien. Ein System in Sicherheit und Ordnung müsse ebenso aktiv gelebt werden - eben, dass Menschen sich an Regeln hielten. Das gehöre zum Fundament eines Rechtsstaates.