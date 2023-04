Streifzug durch die Innenstadt Bad Honnef ist noch nicht auf den Hund gekommen

Doppeltes Glück: Vor der City Passage ist noch ein Parkplatz frei, und das Ticket lässt sich mangels Kleingeld sogar per Smartphone bezahlen. So beginnt der Aufenthalt in Bad Honnef denkbar entspannt. Die Anreise aus Bonn war es angesichts des zähen Verkehrs auf der B 42 nicht. Da hätte der Reporter, sonst an der Ahr unterwegs, auch gleich die Fähre aus Rolandseck nehmen können.