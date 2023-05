Thema Innenstadt - Experten-Runde im Aliceon Was sich Bad Honnef bei Mailand abgucken könnte

Das sieht auch die ebenfalls eingeladene Regina Rosenstock, Wirtschaftsförderin des Rhein-Sieg-Kreises, so. Nicht jedes Konzept, passe auf jede Stadt. Und auch sie sagt: „Der Einzelhandel ist Beipack.“ Er prägt die Innenstädte mit, aber er prägt sie eben mittlerweile nicht mehr ausschließlich. Das Rad müsse nicht neu erfunden werden, aber es brauche Ideen. So wie die aus Trier, wo ein Stand etabliert wurde, an dem Winzer aus der Region ihren Wein anbieten. Die Kunden hätten gewusst: „Wein bekomme ich da auf jeden Fall.“ Die Frage war nur: welchen und von wem. Die Kunden könnten so auch immer wieder Neues kennenlernen.