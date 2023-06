Skulpturenpark auf der Insel Grafenwerth Wie ein virtueller Baum in die reale Welt zurückversetzt wird

Um nicht in Konflikt mit Umweltschützern zu geraten, wird jeder eingereichte Wettbewerbsbeitrag bereits vorab vom Rhein-Sieg-Kreis einer „Vorprüfung“ unterzogen. „Wir möchten nicht, dass die Jury ein Kunstwerk prämiert, das hinterher nicht aufgestellt werden darf“, so Christoph Dänzer-Vanotti. So musste in der Vergangenheit ein Beitrag abgelehnt werden, dessen große Glasflächen eine Gefahr für Vögel dargestellt hätten.