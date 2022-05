Sommer Open-Air in Bad Honnef : BUND geht gegen Veranstaltungen auf der Insel Grafenwerth vor

Sommer Open-Air in Bad Honnef

Bad Honnef Die Insel Grafenwerth wird wohl wieder ein Fall für das Gericht: Der Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will mit Hilfe des Verwaltungsgerichtes Großveranstaltungen auf der Insel verhindern. Betroffen davon wäre das „Sommer Open-Air“.

Neuer Ärger um Grafenwerth: Der Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will Veranstaltungen auf der Insel verhindern und das vor Gericht durchfechten. Das teilte Achim Baumgartner, Sprecher der BUND-Gruppe Rhein-Sieg, am Dienstagabend mit. Die Insel Grafenwerth, noch dazu umgeben von einem europäischen Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet (FFH), sei ein „besonders sensibler Ort“. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen seien „grundsätzlich nicht zulässig“. Bekanntlich sind beim „Sommer Open-Air“ fünf Veranstaltungen geplant, so mit Pianist Colin Pütz, der im Film „Louis van Beethoven“ den großen Bonner Sohn spielte, Andreas Vollenweider, Patti Smith und Nick Mason.