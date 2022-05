Krach um Open-Air in Bad Honnef : BUND: Rhein-Sieg-Kreis soll Konzerte auf Grafenwerth nicht genehmigen

Bad Honnef Der BUND wundert sich, dass die Stadt Bad Honnef noch immer davon ausgeht, dass die Konzerte auf der Rheininsel Grafenwerth im Sommer stattfinden können – trotz des Verwaltungsgerichtsurteils von dieser Woche.

Der Streit um das „Sommer Open Air“ auf der Insel Grafenwerth scheint noch lange nicht beendet zu sein. Achim Baumgartner, Sprecher der Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), hat am Freitag den Rhein-Sieg-Kreis als Untere Naturschutzbehörde dazu aufgefordert, die jetzt notwendigen Einzelfallzulassungen für die geplanten Open-Air-Konzerte auf der Rheininsel nicht zu erteilen, um den „Schutzstatus der Insel endlich anzuerkennen“, so Baumgartner.

Gegen die für Juni und Juli geplanten Konzerte unter anderem von Zaz, Patti Smith und Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason war der BUND juristisch vorgegangen. Am Dienstag hatte das angerufene Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass der Kreis die Konzerte „einstweilen untersagen“ müsse . Grund: Die Insel liege in einem Landschaftsschutzgebiet.

BUND kritisiert die Stadt Bad Honnef

Auftritte unter anderem von Zaz, Patti Smith und Nick Mason

Mithin weise das vorliegende Gutachten zum Artenschutz und zum Schutz des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes, das die Insel umgibt, „schwerwiegende Fehler und Lücken“ auf. So merkte er an, dass ein mobiler Zaun nicht gegen die akustische Belastung der angrenzenden Auenwälder helfe. Ferner fehlten zahlreiche Angaben zu den Störungen durch die Veranstaltungen auf der Gesamtinsel – also auch im Bereich der Zugänge und jenseits der Bühne. Ebenso sei die erforderliche summarische Betrachtung mit anderen Eingriffen und Nutzungen in dem Gutachten nicht vorhanden. Denn schon der erfolgte Ausbau der Insel beeinträchtige die Natur zusätzlich und beschränke insgesamt das Maß zumutbarer Belastungen weiter.