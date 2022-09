Insel Grafenwerth : Zahlreiche Rettungskräfte suchen nach vermisstem Kind

Unter anderem war die Feuerwehreinheit Rhöndorf mit ihren Rettungsboot am Hafen in Bad Honnef im Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Ein vermisstes Kind hat am Sonntagmittag einen größeren Rettungseinsatz auf der Insel Grafenwerth ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Kind zu suchen.

Helle Aufregung herrschte am Sonntagmittag auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef. Ein fünfjähriges Kind wurde dort am Sonntagmittag vermisst. Die Eltern befüchteten, dass sich das Kind im Rheinwasser befinden könnte und wählten daraufhin den Notruf.