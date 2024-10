Kunst im öffentlichen Raum Ein „Klima Aal“ für die Insel Grafenwerth

Auch Plöger äußerte sich dazu: „Der ,Klima Aal‘ steht in besonderer Weise zukünftig als Denkmal auf der Insel und in unmittelbarer Nähe zum Aalschokker, es ist eine tolle Verbindung, um auf Umwelt- und Klimaveränderungen in besonderer Weise hinzuweisen.“ Die Fachjury hatte aus acht Einsendungen, die von externen Experten vorgeschlagen wurden, die besten Beiträge ausgewählt. Im Namen der Jury würdigte Sebastian Baden das von Jeschaunig eingereichte Projekt als eine wundervolle, säulenartige Bronze, die den natürlichen Proportionen eines europäischen Aals entspricht.“ Bürgermeister Otto Neuhoff sagte, der Bronzeaal in Nähe zum Aalschocker sei ein „sehr gelungenes Kunstwerk eines international renommierten Künstlers mit einem passenden regionalen Bezug“. Die Aufstellung des Kunstwerks auf Grafenwerth ist für kommendes Jahr geplant.