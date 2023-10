Solidaritätskundgebung auf dem Marktplatz Bad Honnefer senden klares Signal für Solidarität mit Israel

Rund 100 Teilnehmende waren dem Aufruf am Montag gefolgt, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt und Antisemitismus zu setzen. „Der bestialische Anschlag berührt uns alle sehr“, zeigte sich Grunwald betroffen. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit von ungeheurem Ausmaß und in einer neuen Eskalationsstufe habe stattgefunden, das Herzen zerreiße. Das zarte Pflänzchen Friede sei auf brutale Weise zerstört worden. Bürgermeister Otto Neuhoff machte deutlich: „ Es ist eine Grenze überschritten, die kein Staat dieser Welt akzeptieren kann“. Er hob den Anschlag auf ein Festival in Israel hervor, bei dem am Wochenende rund 200 überwiegend junge Besucher bestialisch ermordet oder verschleppt worden seien. „Es sind heftige Bilder, die uns da erreichen. Wir müssen reflektieren, was da abgeht“.