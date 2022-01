Zahl der Einsätze erreicht Rekordhöhe : Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef blickt auf einsatzreiches Jahr zurück

Bad Honnefer Feuerwehr stellt neues geländegängiges Fahrzeug vor : Schnelle Hilfe bei Unfällen im Wald Nicht erst seit Ausbruch der Pandemie strömen die Menschen in Scharen ins Siebengebirge, suchen Erholung in der Natur. Was aber, wenn sich ein Wanderer ein Bein bricht? Um Menschen noch schneller retten zu können, wenn sie in unwegsamem Gelände Hilfe brauchen, hat die Feuerwehr Bad Honnef jetzt ein spezielles Fahrzeug.