Ausstellung im Kunstraum Bad Honnef ist eröffnet : Jüdisches Leben in der Stadt ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Einsatz gegen Antisemitismus : Neues Projekt erinnert an jüdisches Leben in Bad Honnef Bad Honnef will mit einem neuen Projekt an jüdisches Leben in der Stadt erinnern. Zum Start war Sylvia Löhrmann zu Gast. Die frühere NRW-Vize-Ministerpräsidentin ist Generalsekretärin des Vereins „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.