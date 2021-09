Tänzerische Begegnungen mit Ludwig van B. : Jugend von „Bad Honnef tanzt“ feiert Beethoven

Das Programm

Das Festival im Zelt an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 in Bad Honnef beginnt am Mittwoch 22. September, 18 Uhr, mit der

Gala@BadHonnefTanzt“. Am Donnerstag, 23. September, 18 Uhr, heißt es „Beethoven@BadHonnefTanzt“ (Premiere der Besetzung A), am Freitag, 24. September, 18 Uhr, „Beethoven@BadHonnefTanzt“ (Premiere der Besetzung B). Ebenfalls zu sehen sind die Aufführungen „Beethoven@BadHonnefTanzt“ am Samstag, 25. September, 12 Uhr,

(Wiederholung Besetzung A) sowie um 15 Uhr (Wiederholung Besetzung B). Am selben Tag um 18 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung der

Gala@BadHonnefTanzt“.

Tickets zu allen Vorstellungen gibt es über https://beethoven.badhonneftanzt.de unter dem Stichwort Tickets sowie direkt über Bonnticket. Die Karten kosten ab neun Euro. Die Veranstalter weisen auf die Einhaltung der aktuellen Regeln der Coronaschutzverordnung hin. So werden Kontaktdaten erfasst. Es gelten Mindestabstand und Maskenpflicht und 3 G mit Nachweis.

Ein Testzentrum befinden sich in direkter Nähe.