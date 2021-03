Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendtreff und Haus der Jugend in Bad Honnef : Jugendarbeit mit neuen Formaten in der Corona-Pandemie

Zum Abschluss ein Eis: Auch 2020 fand unter Einschränkungen eine Feriennaherholung statt. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Teams in der Offenen Jugendarbeit in Bad Honnef setzen in Zeiten der Corona-Pandemie auf digitale Möglichkeiten. Die Planungen für 2021 laufen. Und dennoch: Von Normalität sind alle Beteiligten weit entfernt.