Spezielles Angebot der Rhein-Klinik Bad Honnef Junge Generation unter Druck – eine Betroffene erzählt

Bad Honnef · Die Bad Honnefer Rhein-Klinik des Evangelischen Johanneswerks, Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, nimmt seit August 2022 junge Erwachsene besonders in den Blick und hat ein Angebot speziell für die 20- bis 30-Jährigen. Psychische Erkrankungen nehmen in dieser Altersgruppe stark zu. Eine Betroffene, die sich in Bad Honnef therapieren lässt, erzählt:

31.01.2024 , 16:43 Uhr

Helena Sibbing, Oberärztin der Station 1 der Honnefer Rhein-Klinik und Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, im Gespräch mit einer Patientin. Die Klinik etabliert ein Angebot speziell für junge Menschen. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann

Psychische Erkrankungen nehmen immens zu, auch bei jungen Menschen. Die Rhein-Klinik mit ihrem speziellen Programm für „Junge Erwachsene“ ist für Anna (Name geändert) zum Hoffnungsanker geworden. Dieses therapeutische Angebot, das seit eineinhalb Jahren auf der Station 1 der Einrichtung unter Leitung von Fachärztin Helena Sibbing aufgebaut wird, richtet sich an Menschen zwischen 20 bis Anfang 30.