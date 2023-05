Musik in Bad Honnef Junge Klassik zaubert im Kunstraum

„Das ist mal etwas ganz anderes“, freute sich Cornelia Nasner vom Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef e.V. in einer Begrüßung auf ein ganz besonderes musikalisches Ereignis mit Akkordeon und Klarinette. Breland und Schau, beide noch Studentinnen, fanden 2016 mit ihren Instrumenten zusammen. Gegründet an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gewann das Duo Amabile zunächst ein Stipendium von Yehudi Menuhin-Live music now e.V. sowie ein Stipendium der Region Hannover. Im Jahr 2021 wurde das Duo in die Konzertförderung des Deutschen Musikwettbewerbs aufgenommen. Seither gastieren die Musikerinnen auch als Trio vereint mit Cellistin Jennifer Aßmus bundesweit auf renommierten Musikveranstaltungen.