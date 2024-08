Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall & Co. „Manchen fällt es schwer, banale Übungen zu machen“

Region · Schon Jugendliche leiden an Rücken- oder Nackenschmerzen. Experten an Rhein, Sieg und Ahr erkennen darin durchaus einen Trend: Orthopädische Erkrankungen seien längst nicht mehr nur eine Frage des Alters, sagen sie. Warum das so ist und was man dagegen tun kann.

11.08.2024 , 11:00 Uhr

Prävention ist das A und O, sagt Orthopäde und Sportmediziner Csaba Losonc aus Bad Neuenahr. Foto: Ahr-Foto

Von Maike Velden