Konzertauftakt im Kunstraum in Bad Honnef mit Preisträgern von „Jugend musiziert“ : Junge Talente spielen Werke alter Meister

Jüdisches Leben in Bad Honnef : „Hinter jeder dieser Haustüren verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte“ Fotografien zeigen Orte in Bad Honnef, an denen einst jüdische Menschen wohnten und arbeiteten. Wo heute eine Tankstelle steht, stand etwa einst eine Synagoge. Die Foto-Ausstellung ist die zweite Ausstellung im Rahmen der Initiative „Erinnerung und Gegenwart jüdischen Lebens in Bad Honnef“.