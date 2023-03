Spurensuche zur Kaffee-Ausstellung im Haus Schlesien Kaffee-Experten aus dem Siebengebirge geben Tipps

Das Pulver aus gemahlenen, klein geschnittenen, gerösteten Eicheln riecht wie das Instant-Pulver für Gemüsebrühe und löst bei der GA-Redakteurin einen leichten Schauder aus. Dass neben Eicheln auch die Zichoriepflanze, Getreide oder Lupine als koffeinfreier Kaffee-Ersatz, den viele als „Muckefuck“ kennen, dienen können, können Besucher in einer Ausstellung zum Thema Kaffee im Haus Schlesien in Oberpleis nicht nur erfahren, sondern an einer Riechstation auch daran schnüffeln. Neben den Pseudokaffee-Zutaten stehen auch richtige Kaffeebohnen für einen Geruchsexkurs bereit.