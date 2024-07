Kampf für Geburtshilfe in Bad Honnef „Die Situation ist dramatisch“

Während Mama Alice König für ein wichtiges Anliegen Flagge zeigt, bezaubert Anton die Umstehenden mit seinem Lächeln. Geboren wurde Anton am 8. Februar. Und dabei hätte viel schief gehen können. „Bei uns stand eine Plazentaablösung im Raum“, sagt die 38-Jährige. Beim Notruf fragte die Leitstelle zur Überraschung der Unkelerin: Ist Bonn das nächstgelegene Krankenhaus? „Ich weiß nur noch, ich habe ja gebrüllt.“ Mit dem Rettungswagen ging es in die Klinik – nachts, über freien Straßen, ohne den üblichen Stau auf der B 42. „Wer weiß, was sonst passiert wäre“, so König.