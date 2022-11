Spielleute vom TV Eiche stellen die Siebengebirgstollitäten : Karin und Norbert Grünenwald regieren die Jecken im Siebengebirge

Auf diesen Moment hatten sie gewartet: Norbert und Karin Grünenwald sind das designierte Siebengebirgsprinzenpaar 2022/2023. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Von jeher ist es Brauch, dass eine Jubiläumsgesellschaft die Siebengebirgstollitäten stellt. Diese Ehre kommt in der Session 2022/2023 zum 111-jährigen Bestehen dem Tambourcorps TV Eiche zu. Am Vorabend des Elften im Elften wurde das Geheimnis gelüftet: die designierten Tollitäten heißen Norbert und Karin Grünenwald. Die Proklamation ist am Donnerstag, 5. Januar, im Bad Honnefer Kursaal.



Weißer Rauch über dem Bad Honnefer Rathaus: Das größte Geheimnis des Siebengebirges wurde am Vorabend des Elften im Elften gelüftet – als Siebengebirgsprinzenpaar wurden Norbert I. und Karin I. (Grünenwald) vorgestellt und gekürt.

Die Vorsitzenden und Präsidenten der 36 Karnevalsgesellschaften, die im Festausschuss Siebengebirge (FAS) vereint sind, befürworteten die Entscheidung des Spielmannszuges des TV Eiche: Die hatten ihren Abteilungsleiter Norbert Grünenwald und dessen Frau Karin anlässlich des 111-jährigen Vereinsjubiläums vorgeschlagen, in der kommenden Session als Herrscher des Siebengebirges zu fungieren. „Ach wär ich nur ein einzigmal ein schmucker Prinz im Karneval…“, sangen die Karnevalisten aus dem ganzen Herrschaftsbereich, aber auch etliche andere Bad Honnefer Vereine waren im Foyer vertreten, um sich mit den Jecken zu freuen und mit im anschließenden Fackelzug zur Hofburg, der MAXX-Lounge & More, zu ziehen.

Vor der Inthronisierung tagt die jecke Konklave

Zuvor aber die Konklave: Die Ober-Jecken der FAS-Vereine hatten noch zäh gerungen und das eine oder andere Wässerchen zur Meinungsbildung genossen – dann stand das einstimmige Votum fest. FAS-Präsident Fritz Pacht verkündete die Entscheidung, auch im Beisein von FAS-Ehrenpräsident Dieter Wittmann. Norbert Grünenwald bedankte sich für die Wahl. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und wollen mit euch eine unvergessliche Session feiern.“ Und seine Prinzessin in spe fügte an: „Wir freuen uns zusammen mit dem Spielmannszug auf eine wunderschöne Session.“

Bürgermeister Otto Neuhoff umarmte die beiden und freute sich mit seinen Verwaltungsmitarbeitern. Denn: Der künftige Prinz ist seit 45 Jahren bei der Stadtverwaltung beschäftigt, aktuell als Fachdienstleiter für Bildung, Sport und Kultur, seine Frau ist seit 39 Jahren im Rathaus, und zwar als Standesbeamtin aktiv. „Norbert Grünenwald ist eine Säule des Spielmannszuges, das ist er aber auch in der Stadtverwaltung“, meinte Neuhoff, der heimlich schon auf die Grünwalds als kommende Tollitäten getippt hatte. Seit drei Jahren hatten die Spielmänner über diese Personalie den Mantel des Schweigens gedeckt und das Geheimnis gehütet wie ihre wertvollsten Noten.

Der Spielmannszug hatte es sehr spannend gemacht. Zum zweiten Mal stellt er die Siebengebirgstollitäten. Der erste Siebengebirgsprinz, Stefan Jungheim, wird nun der Prinzenführer. Und er verriet nach und nach Punkte aus der Biografie des auserkorenen Herrscherpaares – Eingeweihte wussten dann ziemlich schnell, wer gemeint ist. Bereits Eltern und Verwandte waren echte Jecke. Seine Eltern sind Mitglieder der Löstige Geselle. Und sein Onkel war der legendäre Postalia-Präsident Peter Stöcker. Spätestens, als Jungheim vortrug, dass die beiden Theater in Selhof spielen und dann auch schon mal die Schuhe durch den Publikumsraum fliegen, war klar, dass die Grünwalds es sein müssen.

Grünwald ist 61 Jahre, ist ein echter Honnefer Jung, seine Frau ist 56, beide sind seit 33 Jahren verheiratet und haben zwei erwachsene Töchter. Ihre Ausbildung absolvierten sie bei der Stadtverwaltung. Der künftige Prinz trat 1984 in den Spielmannszug ein, der unvergessene August Heinen brachte ihm die Flötentöne bei. Und bereits seit 1993 ist er Abteilungsleiter und auch gerade wieder frisch dazu gewählt.

Abteilungsleiter im Honnefer Rathaus macht gerne Theater