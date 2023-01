Scharfe Kritik an Sicherheitsanforderungen für Karnevalszüge : CDU fordert schnelle Unterstützung für die Jecken in RLP

Vorgaben

„In Unkel wird es in diesem Jahr einen Rosenmontagszug geben. Aber es werden uns von allen Seiten immer mehr Steine in den Weg gelegt“, hatte Manfred Himmelbach, Vorsitzender der KG Unkel, dem GA gesagt. Auch in Erpel, Linz und Rheinbreitbach werden die Karnevalsumzüge 2022/2023 trotz der verschärften Sicherheitsvorschriften stattfinden. Ob das in der darauffolgenden Session auch so sein wird, ist offen. Himmelbach befürchtet: Die immer neuen Anforderungen könnten das dauerhafte Aus für jecke Veranstaltungen und Züge bedeuten – und so generell dem Brauchtum den Boden entziehen, weil die Vereine weder finanziell noch organisatorisch in der Lage sind, die Sache zu stemmen. Himmelbach: „Ganz ehrlich, das macht langsam alles keinen Spaß mehr.“ Die Gesellschaften im Kreis Neuwied und im angrenzenden Nordrhein-Westfalen seien miteinander im Gespräch. Schließlich reicht der Festausschuss Siebengebirge, der in diesem Jahr in Bad Honnef den Siebengebirgszug ausrichtet, von Beuel bis Unkel und damit über die Landesgrenze hinweg – und sowieso säßen alle in einem Boot, denn auch in NRW wurden die Vorgaben in der Vergangenheit analog verschärft. krh