Proklamationssitzung Prinz Marc I. und Aegidia He I. regieren Aegidienberg

Josef Witt, der zweite Vorsitzende der KG, steckte dem Prinzen die Federn an die Prinzenkappe, KG-Vorsitzende Susi Krewinkel überreichte ihm den Paias. Und Präsident Ottersbach übergab He I. das Bouquet. „Wahnsinn“, war danach das erste Wort von Prinz Marc. „Die Nervosität ist wie bei der Hochzeit, aber da weiß man, was kommt … Wir freuen uns, hier das Prinzenpaar sein zu dürfen.“ Aegidienberg und die Aegidienberger hätten ihnen gleich gut gefallen. Und: Er sei ja nicht der erste zugezogene Prinz. „Aber He ist die erste Aegidia, die von so weit weg kommt.“