Wassersportverein Honnef verstärkt Flotte : Kasalla, Shaun das Schaf und Drachenburg stechen in See

Kasalla, Shaun das Schaf und Drachenburg stechen in See

Bad Honnef Der Wassersportverein Honnef hat seine Flotte jetzt um drei neue Boote verstärkt. Das traditionelle Anrudern fand coronabedingt später statt als sonst.

Ruderwart Richard Neuhoff freute sich über die sichtbare Vergrößerung des Bootsparks und dankte den Spendern, die zur Anschaffung beigetragen haben. So hat bespielsweise die Kreissparkasse Köln den WSVH mit 2000 Euro aus dem PS-Zweckertrag unterstützt und damit die Anschaffung des Kombirennzweiers ermöglicht, wie Neuhoff sagte. Matthias Weiler – Leiter Privat- und Vermögensabteilung der Regionaldirektion Siebengebirge der Kreissparkasse Köln – erklärte, somit auch die erfolgreiche Jugendarbeit im WSVH fördern zu wollen.

Ferdinand Hardinghaus, Trainingsleiter des Vereins, betonte, dass es sich bei dem neuen Kombirennzweier mit dem Namen Kasalla, gebaut von der Bootswerft Empacher, um ein hochmodernes und konkurrenzfähiges Rennboot handele. Es könne sowohl als sogenannter Skullzweier als auch als Riemenzweier gefahren werden. Tim und Marc Danne wollen mit Kasalla im Oktober, bei den 25. Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem Werdersee in Bremen, ihren Titel Deutsche Sprintmeister aus dem Jahr 2020 verteidigen. Und in Krefeld wollen beide mit Kasalla an den Deutschen Großbootmeisterschaften teilnehmen und um eine gute Platzierung kämpfen. Die Zeremonie der Taufe dieses Zweierbootes übernahm Marc Danne.