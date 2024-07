Wie gehen Nachhaltigkeit und Kunst zusammen? Wie alte Musik-Kassetten zu dekorativer Kunst werden

Zugegeben, für zwei 14-Jährige mag das großformatige Kunstwerk zunächst gewöhnungsbedürftig sein. „Du kannst doch keine nackte Frau ins Wohnzimmer hängen“, hätten seine Zwillinge den Vater spontan wissen lassen. „Mich hat es gereizt, ein altes Kunstwerk in die Neuzeit zu transponieren, mittels Handwerk plus modernste Technik“, sagt hingegen Michael Bete. Das Kunstwerk ist unbestritten eines der bekanntesten der Kunstgeschichte: Sandro Botticellis „Die Geburt der Venus“. Die Technik, mit der Bete die zeitlose Schönheit aus dem 15. Jahrhundert in die Neuzeit katapultiert hat, ist modernster Digitaldruck, möglich auf Untergründen sogar bis zu 100 Millimeter Materialstärke. Denn seine Leinwand sind – ausrangierte Tonbandkassetten.