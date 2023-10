Aalkönigin Bad Honnef gekrönt Katarina Barley hat eine Verbindung zur Kurstadt

Friedhelm Ost verlas die Ernennungsurkunde und stattete die Erwählte mit den Insignien der Macht aus. Mit Zwei-Liter-Bierpokalen stießen sie schließlich an. Und mit einem „Hoch soll sie leben“ feierte das Aalvolk seine neue Queen. In ihrer Krönungsrede, die sich freilich auch den Problemen der Zeit widmete, spielte sie mit Augenzwinkern auf ihre Hoffnungen an, einmal Königin zu sein – erst habe sie geschaut, welche Prinzen es in ihrem Alter gab, beim Umzug an die Mosel sei sie aus dem besten Alter einer Weinkönigin heraus gewesen. „Den Aal hatte ich nicht auf der Rechnung.“ Ausgerechnet er verhalf der überzeugten Europäerin nun doch noch in den royalen Stand. Und mit diesem Edelfisch, der immer wieder an den Ort seiner Herkunft zurückschwimmt, hatte sich die SPD-Politikerin intensiv befasst. Die Quintessenz: „Vergiss nie, wo du herkommst.“