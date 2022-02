Volksbank schafft Automaten ab : Kein Geldautomat mehr in Selhof

Der Geldautomat in der Volksbank in Selhof soll abgebaut werden. Foto: Claudia Sülzen

Selhof Die Volksbank Köln-Bonn schafft den Geldautomaten in der SB-Filiale an der Menzenberger Straße ab – aus Sicherheitsgründen.



Alles ist relativ. Für die einen sind gut eineinhalb Kilometer ein Katzensprung. Für die anderen, vorzugsweise die älteren und die nicht so mobilen Menschen, stehen eineinhalb Kilometer jetzt für einen deutlich beschwerlicheren Weg, um an Bargeld zu gelangen: Ab sofort ist der Geldautomat in der SB-Filiale der Volksbank Köln-Bonn an der Menzenberger Straße außer Betrieb. Auslöser seien die zunehmenden Geldautomatensprengungen, so die Volksbank auf GA-Anfrage. Die Regelung gelte bis auf weiteres. Damit steht im Ort kein Geldautomat mehr zur Verfügung.

Als Grund führt Sprecherin Sonja Kattwinkel die Geldautomatensprengungen und damit Sicherheitsgründe an. Der Bargeldservice sei für die Kunden in der etwa eineinhalb Kilometer weit entfernten Hauptstelle an der Hauptstraße aber gewährleistet, so Kattwinkel. Das Terminal etwa für Kontoauszüge ist weiter in Betrieb.

Mehrere Geldautomaten gesprengt

Wie berichtet, hatte die Selhofer Volksbank-Filiale, damals noch Volksbank Bonn/Rhein-Sieg, 2015 geschlossen. Im Vorraum verblieben ein Geldautomat plus ein Service-Terminal, zugänglich mit der Debitkarte. Zur Begründung hieß es damals, dass Kunden den Schalter kaum noch nutzten. Bereits im Jahr zuvor war die Schließung der Filiale der Stadtsparkasse, heute fusioniert mit der Kreissparkasse Köln, beschlossen worden. Im Gebäude am Dellenweg verblieb keine SB-Stelle; ein größeres Service-Terminal befindet sich im Hit-Markt in Honnef-Süd.