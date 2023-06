Wein- und Genussmarkt in Bad Honnef Kein Rosenfest, aber Schlemmern am Kirchplatz

Derweil kann in Bad Honnef auch an diesem Wochenende geschlemmt werden. 2022 hat Centrum 2022 mit dem Wein- und Genussmarkt ein neues Format etabliert. Und das erfreut sich seit Donnerstag großer Beliebtheit. Noch bis Sonntag sind die Stände auf dem Kirchplatz geöffnet, am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Zudem findet Ende Juni der nächste Schlemmerabend statt, und zwar am Freitag, 30. Juni, von 16 bis 22 Uhr.