Karnevalsdynastie Pütz Halt Pol Anna Pütz wird Siebengebirgsprinzessin

Die Bedeutung der Tradition zeigte der Slogan „KG Halt Pol – 150 Jahre Tradition – 150 Jahre Zukunft!“, der auch auf einem Banner zu lesen war. Anna Pütz: „Die Tradition weiterzutragen, ist wichtiger denn je, und sie weiterzuentwickeln und zu gestalten!“ Die Prinzessin in spe verkündete ihr Motto: „Mit Euch feiern und Tradition leben!“ und reimte: „Spieglein, Spieglein an der Wand, Fastelovend ist fest in Frauenhand!“ Denn es gibt die „doppelte Anna“: Adjutantin von Anna Pütz ist Freundin Anna Schneider, die sie schon aus Kindergartenzeiten kennt. Deren Papa, Dirk Schneider, macht den Prinzessinnenführer. Und mit im Jeschmölz: Annas Freund Nick Adams. Klug ist die gekürte Prinzessin, die seit dem 1. September im Familienunternehmen, dem HIT-Markt Bad Honnef, tätig ist, auch: Anna Pütz, die in der Selhofer Grundschule das ABC erlernte, auf Nonnenwerth das Abitur ablegte, machte danach den Doppelmaster in Unternehmensführung und Wirtschaftspsychologie.