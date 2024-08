Probleme mit einer Deckenkonstruktion Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Bad Honnef gesperrt

Bad Honnef · Schlechte Nachrichten für die Eltern von 96 Kindergartenkindern in Bad Honnef: Aufgrund eines Schadens in der Decke eines Gruppenraumes ist die Kita „Unterm Regenbogen“ am Feilweg aktuell komplett geschlossen.

29.08.2024 , 14:30 Uhr

Ist aktuell gesperrt: die Kita „Unterm Regenbogen“ am Feilweg in Bad Honnef. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge