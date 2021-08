Künstler Götz Sambale stellt in Bad Honnef aus : Kirchennacht mit königlichen Gästen

Der Künstler Götz Sambale

Der Künstler Götz Sambale, Jahrgang 1967, wurde in Schweinfurt geboren und lebt in Köln. Nach seiner Ausbildung zum Schreiner studierte er Bildhauerei an der Alanus-Hochschule in Alfter, unter anderem bei dem Unkeler Professor Ulrich Schnackenberg. Schwerpunkte Sambales sind Bronzefiguren und in Stammholz gearbeitete Formenreihen. Er rückt den Mensch als König in den Mittelpunkt seiner Arbeiten.

Die Ausstellung in der Kirche ist etwas Besonderes für den Künstler, erlaubt sie ihm doch durch Größe und von ihrer Ausstattung her eine großzügige Installation und Interaktion. „Hier habe ich mehr Raum. Jedes Ensemble steht für sich, man muss sie regelrecht suchen.“

Das Licht spielt für Sambale eine wichtige Rolle. Manchmal schnitzt er vor dem nächsten Bronzeguss auch noch einmal am Original und verändert die Figur. Er nutzt meist Linde. „Das hat etwas Spontanes.“ Und so, wie er bemerkt, dass der Betrachter über manche der Figuren auch schmunzeln könnte, fügt er an: „Michel aus Lönneberga steht mir schon nah.“ Nur wird Sambale nicht wie der kleine schwedische Junge aus dem Kinderbuch in den Schuppen gesteckt nach einem Streich. Götz Sambale: „Ich lege die Beine hoch und schnitze die Figur. Das ist toll, aber nur Teil meines Berufes.“