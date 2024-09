Bad Honnefer Kita auf drei Standorte verteilt Wie in der Kita „Unterm Regenbogen“ die Betreuung weitergehen kann

Auf massive Einschränkungen müssen sich Eltern einstellen, die ihre Kinder in der evangelischen Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ betreuen lassen. Die gute Nachricht: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Genehmigungsbehörde hat die in kürzester Zeit erarbeiteten Interimslösungen für den in Teilen gesperrten Kindergarten abgesegnet und dafür die notwendige Betriebserlaubnis erteilt. Die schlechte Nachricht: Bis die Lösungen greifen, dauert es noch. Und damit einhergehen für die Eltern deutlich eingeschränkte Betreuungszeiten bei Aufteilung auf drei Standorte, so Markus Jeß, Geschäftsführer des Trägers Diacor, auf Anfrage des General-Anzeigers.