Clara Schumann-Abend Klassik-Bühne Rhein-Sieg erstmals im Bad Honnefer Kurhaus

In Bad Honnef wurde bekanntlich Musikgeschichte geschrieben. Hier gestand Johannes Brahms Clara Schumann an ihrem Sterbebett seine Liebe. Als Clara Schumann 1896 auf dem Bonner Friedhof beigesetzt wird, reist er zudem in letzter Sekunde an und kehrt danach auf den Hagerhof in Bad Honnef ein. Dort gedenkt er seiner Angebeteten mit der Aufführung der „Vier ernsten Gesänge“ ein zweites Mal und erklärt seinen Freunden: „Sie ist die einzige Frau, die ich je geliebt habe.“