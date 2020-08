Bürgermeisterkandidat der SPD : Klaus Munk möchte Bad Honnef zur Gartenstadt machen

Bad Honnef Klaus Munk tritt für die SPD als Bürgermeisterkandidat an. Bad Honnef als Gartenstadt ist eine seiner Ideen für die Zukunft und auch, dass Berg und Tal mehr zusammenwachsen.

Ein Querdenker sei er eigentlich schon immer gewesen, sagt Klaus Munk. Und niemand, der in Schubladen passt. Der heute 71-Jährige studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, arbeitete als Unternehmensberater für einen US-Konzern, später in Eigenregie als Berater und Dozent in ganz Europa, engagierte sich in der Stadtentwicklung in den neuen Bundesländern. Er spielte Schlagzeug in einer Beatband, war Ruderer, Leichtathlet und Fechter. Er reist viel und gern. Er liebt Geschichte. Und das Lesen, Malen und Diskutieren. Warum möchte er Bürgermeister werden? „Ich habe viele sehr gute Ideen“, sagt Munk. „Und ich habe in den vergangenen Jahren viele dicke Bretter gebohrt. Jetzt wird es Zeit, selbst in der Stadt zu gestalten.“