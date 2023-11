Klaus Munks „Häutungen“ im Kunstraum Bad Honnef „In Kunst und Kultur habe ich immer einen Ausgleich gefunden“

Beeindruckend auch: „The other side of Budapest“ und „The other side of Zürich.“ Die „Apokalypse 2022“ reicht vom Ukrainekrieg bis zu Corona. Ein anrührendes Bild: „Death of a Clown“. Und „Weihnachten 2022“ zeigt, dass „Weihnachten nicht nur Kitsch ist, sondern da passieren auch Corona mit allen Behinderungen, Hunger, Vertreibung …“. Auch die Heilige Familie ist auf dem Bild zu finden ebenso wie Goldlametta aus echtem Blattgold. So goldfarben wie der männliche Vogel „Pirol“. Eine eindrucksvolle Ausstellung zeigt Klaus Munk da, ein harmonisches Ganzes bei aller Tiefgründigkeit der Werke.