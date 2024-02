Gewässerökologie So rettet ein kleines Rohr viele wichtige Kleinlebewesen

Die glatten Rohrwände verhindern nämlich, dass sich am Boden eine natürliche Sedimentschicht aus Sand, Kies und kleinen Steinen entwickeln kann, in der die winzigen Bachbewohner „wandern“ können. Hinzu kommt, dass das Wasser am Rohrausgang wie bei einem kleinen Wasserfall in den tiefer liegenden Bach stürzt. „Kleinstlebewesen können diese Stelle nicht überwinden“, so Schütte. „Dadurch wird die Durchgängigkeit des Ökosystems Fließgewässer unterbunden.“ Da man im Hinblick auf den Gewässerschutz heute deutlich weiter ist als in den fünfziger und sechziger Jahren, werden die alten Rohrdurchlässe, wenn sie baufällig sind, nun sukzessive erneuert. Die Querungsstelle des Hartenbuchbachs ist die erste im Siebengebirge, die auf diese Art ökologisch optimiert worden ist. Weitere marode Rohrdurchlässe sind aktuell weder Schütte noch Pieper bekannt.

Das neue Rohr, das im Hartenbruch verlegt wurde, ist mit einem Durchmesser von 1,40 Meter dreimal so groß wie das alte. Auch wurde der neue Durchlass so tief eingebaut, dass sich auf dem Boden eine Art natürliches Gewässerbett bilden kann. Eine Aufschüttung großer Steine am Rohrausgang soll verhindern, dass der Bach „abstürzt“: Vielmehr kann sich das Wasser selbst seinen Weg in das tiefer liegende Bachbett suchen. Da kleine Bachtäler auch gerne von Wildtieren wie Wildkatze, Marder, Igel und Fuchs als Wanderstrecken benutzt werden, wurde als weitere Maßnahme an der einen Innenseite des Rohrs ein erhöhter Vorsprung eingebaut – eine Art Gehweg, auf dem die Tiere trockenen Fußes auf die andere Seite gelangen können.