Klimaschutztag Was die erste Ideenschmiede für ein klimaneutrales Bad Honnef gebracht hat

Wetterexperte Karsten Brandt

Als „Wettermann“ Karsten Brandt die Bühne betrat, zog er gleich sein Messgerät aus der Tasche. „Ohne dieses Messgerät gehe ich nicht mehr aus dem Haus“, verriet er. Ob Alexander von Humboldt tatsächlich Honnef als das Nizza am Rhein bezeichnet habe, sei nicht belegt. „Aber das Klima in Bad Honnef bewegt sich auf Nizza zu. 1939/40 gab es hier eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10 Grad, in Nizza waren es 15 Grad. In den letzten zehn Jahren waren es hier 12,4/12,5 Grad, in Nizza fast 17 Grad. Wir sind auf dem Weg nach Nizza. Das CO2, das jetzt in der Luft ist, wirkt weiter nach. Europa wird wesentlich wärmer.“

Mit immer mehr extremen Temperaturen sei zu rechnen, warnte Brandt. „In den nächsten Jahren müssen wir mit 40 Grad rechnen.“ Extreme Temperaturen wären besonders für alte und kranke Menschen sowie Kinder belastend. Und gefährlich seien die Nebenwirkungen mancher Medikamente bei Extremtemperaturen. Am Klimaschutztag ermittelte er mit seinem Messgerät eine „moderate Wärmebelastung“. Dieser Index werde wichtig in den nächsten Jahren – auch in der Schule oder bei Sportveranstaltungen. oro