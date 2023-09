Aktionstage zu Mobilität und Klima in Bad Honnef Wie ein gemeinsames Klimaversprechen den Klimaschutz voranbringen soll

Die Mobilitätswoche bietet weitere Impulse. Schon mal über Car-Sharing nachgedacht? In größeren Städten längst etabliert, ist das auch in Bad Honnef geplant als E-Car-Sharing. Am Montag, 18. September, wird das Angebot vorgestellt. Um den Umstieg auf Bus und Bahn geht es mit dem Vehikel der Kultur: Am Dienstag, 19. September, treiben „Comedy-Schaffner“ in der S-Bahn-Linie 66 ihr „Unwesen“ zwischen Am Spitzenbach und Endhaltestelle. Am Mittwoch, 20. September, können sich Fahrgäste in der 66 karikieren lassen. Die ganze Woche über heißt es „Warten und Raten“ mit einem Quiz zur Mobilität an Ampeln in Bad Honnef.