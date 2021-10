Gütetermin vor Bonner Arzthaftungskammer : Ex-Patient verklagt Bonner Klinik nach Schlaganfall auf 1,6 Millionen

Gütetermin in Bonn: 10.000 Euro soll der Geschädigte erhalten, weil zwischen dem Auffinden und seiner Einlieferung in eine Spezialabteilung zu viel Zeit verstrichen war. Foto: dpa/Peter Steffen

Bad Honnef Es war nur ein kleiner Routineeingriff: Wegen einer Operation der Nasenscheidewand hatte sich im Sommer 2013 ein damals 45-jähriger Mann aus Bad Honnef in eine Bonner Klinik begeben. Heute sitzt er im Rollstuhl und kann kaum noch sprechen.

Vor einer Bonner Arzthaftungskammer verklagte der mittlerweile 53-jährige Angestellte das Krankenhaus auf Schadenersatz in Höhe von 1,6 Millionen Euro, weil er in der Nacht nach der OP einen Schlaganfall erlitten hatte und aus dem Bett gefallen war. Erst am folgenden Morgen um 5.20 Uhr war der Nachtschwester der bewegungsunfähige, auf dem Boden liegende Patient aufgefallen.