Benefizkonzert von TV Eiche und KG Halt Pol Bad Honnef : „Kölsche Tön“ spielen 8550 Euro für die Flutopfer ein

Bad Honnef Die Gäste genossen einen Abend mit „kölschen Tön“ im Bad Honnefer Kursaal – und taten zugleich etwas Gutes. 8550 Euro kamen bei einem Benefizkonzert für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Juli zusammen. Von den Ausrichtern über die Musiker waren dafür alle Beteiligten ehrenamtlich tätig.

Gut vier Monate nach der Flut an der Ahr erreicht Betroffene der Katastrophe eine weitere finanzielle Unterstützung aus Bad Honnef: Die Ausrichter eines Benefizkonzertes, das im September im Bad Honnefer Kursaal stattgefunden hatte, übergaben insgesamt 8550 Euro an zwei Fluthelferinnen, die das Geld nun ohne Umwege Menschen zugute kommen lassen, die im Juli ihr Hab und Gut verloren haben.

„Alle Beteiligten wie Künstler, Technikscrews, Sicherheitsdienst und Saaltechnik haben an dem Tag unentgeltlich für die Flutopfer gearbeitet. Dank dieses großartigen Engagements und unseren fantastischen Gästen ist die tolle Spendensumme zusammen gekommen“, bilanzierte Halt Pol-Präsident Jörg Pütz bei der Spendenübergabe. Gemeinsam mit TV Eiche-Stabführer Benny Limbach übergab Pütz jetzt die Spende.

Rita Pütz, bekannt als „gut vernetzte, vertrauensvolle und sehr engagierte Honnefer Persönlichkeit“ (Limbach) übernimmt die zielgenaue Verteilung an die betroffenen Flutopfer an der Ahr. Die Aegidienbergerin Daniela Ratajczak wiederum versorgt Bedürftige in den Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen Swisttal und Rheinbach.