Kölsche Weihnacht in Bad Honnef : Paveier und Freunde sorgen für Weihnachtsstimmung

Bad Honnef In Bad Honnef haben die Auftritte der Paveier bereits Tradition. Nun war die kölsche Mundart- und Karnevalsband erneut zu Gast – unter anderem mit einer Hommage an die Pandemie- und Fluthelfer sowie einer Weihnachtsgeschichte.

Der Kursaal zählt nach eigenen Angaben übrigens zu den Lieblingsspielorten der Band. In Bad Honnef haben die Auftritte der Paveier bereits Tradition. Der stürmische Beifall war den Musikern dann auch gleich zur Begrüßung sicher. Das Lied „Nit alle Engel han Flügel“ zu Beginn mochte als eine Hommage an all die zahllosen Helfer gedacht sein, die in Pandemie- und Flutzeiten ihr Bestes geben. Auch „Alles weed joot“ kam als gesungener Hoffnungsschimmer entsprechend gut an. „Wir sind dankbar, dass ihr so zahlreich gekommen seid“, nahmen die Paveier Bezug auf die schwierige Situation der Kulturschaffenden in dieser Zeit.