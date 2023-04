Erstkommunion So bereitet sich eine Familie aus Königswinter auf die Feier vor

Sind die Blumengestecke bestellt, die Tischkärtchen beschriftet und die Gastgeschenke verpackt? Dieser Tage dreht sich bei vielen katholischen Familien alles um die am Weißen Sonntag, 16. April, anstehende Erstkommunion. Auch in den katholischen Pfarrgemeinden in der Region werden zahlreiche Jungen und Mädchen erstmals die heilige Kommunion empfangen. Es handelt sich um ein Ereignis, das besonders gefeiert werden möchte – auch bei Familie Budek aus Oberpleis.