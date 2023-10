Stefanie Lamsfuß-Schenk leitet Schule seit drei Jahren Kommissarische Kapitänin ist neue Schulleiterin am Siebengebirgsgymnasium

„Stefanie Lamsfuß-Schenk ist seit 2020 am städtischen Siebengebirgsgymnasium als kommissarische Schulleiterin tätig und hat sich in dieser Zeit durch ihr Engagement und vor allem durch ihre Kompetenz in schwierigen Situationen wie der Pandemie und der Aufnahme der ehemaligen Schüler und Schülerinnen von Nonnenwerth und deren Integration in die Schulgemeinschaft ausgezeichnet“, erklärte Hildegard Mösch, kommissarische stellvertretende Schulleiterin. „Sie hat das Sibi-Schiff hervorragend gelenkt“, so Mösch weiter.