5. Konrad-Adenauer-Europapreis Wie junge Leute den „Alten von Rhöndorf“ sehen

Hintergrund: Der Konrad-Adenauer-Europapreis soll angesichts vielfältiger Krisen und wachsender nationalistischer Strömungen in Europa zur Beschäftigung mit Europa und seinen historischen Wurzeln einladen und zudem verlorenes Vertrauen in europäische Institutionen wieder herstellen. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 eines Gymnasiums oder einer Klasse 12 einer Gesamtschule aus NRW oder im Regierungsbezirk Koblenz in Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmenden müssen Facharbeiten in französischer Sprache verfassen die inhaltlich Bezug nehmen auf das Leben in einem frankophonen Land, die deutsch-französischen Beziehungen oder die europäische Integration in historischer, politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht. Mindestens zehn Punkte müssen dann von der Jury für die Arbeiten vergeben werden, um in die Preisverleihung für die ersten drei Plätze zu kommen.