Gewinner aus Bonn und Linz : Konrad-Adenauer-Schülerpreis zum zehnten Mal vergeben

Konrad-Adenauer-Schülerpreis

Um den Konrad-Adenauer-Schülerpreis dürfen sich Schüler der Jahrgangsstufe Q1 eines Gymnasiums oder 12 einer Gesamtschule aus dem Rhein-Sieg-Kreis oder aus den Städten Bonn, Remagen, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Linz mit ihren Facharbeiten über Adenauer oder die Geschichte der Bundesrepublik in der Ära Adenauer bewerben. Voraussetzung für die Eingabe: Die Arbeit muss in der Schule bereits mit zehn Punkten bewertet worden sein.

Ziel ist es, junge Menschen anzuregen, sich mit Adenauer zu beschäftigen und einzutauchen in die Geschichte am Beispiel einer Persönlichkeit von weltpolitischer Bedeutung. So sollen die Schüler auch die Angebote der Stiftung kennenlernen, die nicht nur das Museum betreibt, sondern auch ihr Archiv und die Fachbibliothek öffnet. Im Herbst wird die Stiftung die Ausschreibung für 2021 herausgeben.