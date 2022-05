„Musik im Park“ startet wieder in Bad Honnef : Konzert mit „Stereo Freedom“ an der Burg Reitersdorf

Parkfreunde laden ein

In diesem Jahr soll es im Reitersdorfer Park wieder ein „Picknick in Weiß“ geben. Zu Tisch bitten die Freunde des Parks Reitersdorf am Samstag, 18. Juni, 19 Uhr. Der Dresscode lautet: ganz in Weiß - egal ob weißes T-Shirt zur weißen Jeans, Hochzeitskleid oder weiße Arztkluft. Sehr erwünscht sind weiße Hüte. Es ist eine Anmeldung per E-Mail an diner@reitersdorf.de oder unter ☏ 0 22 24/93 15 33 (Familie Goosmann) erforderlich.

Die Teilnehmer bringen ihr Essen selber mit. Grillen ist aus organisatorischen Gründen nicht erlaubt. Der Picknickkorb sollte auch weiße Stofftischdecke, weiße Porzellanteller, Bestecke und Gläser, Kerzenständer mit weißen Kerzen, weiße Stoffservietten sowie Wunderkerzen enthalten. Getränke werden von den Parkfreunden verkauft, die dadurch ihre Kosten decken. Sie stellen auch Biertischgarnituren und WC zur Verfügung und sorgen für Musik und stimmungsvolle Illumination. Unterstützt werden die Parkfreunde von der Bürgerstiftung Bad Honnef. Bei Kälte und Regen muss das Diner abgesagt werden. ⇥qg