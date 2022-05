Konzert nach Corona-Pause im Kursaal Bad Honnef : Collegium Musicum kehrt zurück auf die Bühne

Orchesterleiter Rolf Beitzel vom Collegium musicum : „Es überwiegt bei allen die Freude, wieder musizieren zu dürfen“ Mit einem Programm unter dem Titel „Aufforderung zum Tanz“ kehrt das Collegium musicum Bad Honnef am Sonntag, 8. Mai, auf die Bühne zurück. Darüber, was das Spielen vor Publikum nach so langer Pause für die Musiker bedeutet, spricht Orchesterleiter Rolf Beitzel.