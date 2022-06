Ringen um Rechtssicherheit für Insel-Konzerte : Wilde Debatte in Bad Honnefs Stadtrat über Grafenwerth-Resolution

Die Bühne stand schon, aus den Konzerten wurde nix. Zu Veranstaltungen auf der Insek Grafenwerth fasst der Stadtrat jetzt eine Resolution. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Der kleinste gemeinsame Nenner ist klar: Politiker jedweder Couleur in Bad Honnef wollen, dass die Insel Grafenwerth auch in Zukunft für Kultur- und Konzertveranstaltungen genutzt werden kann. Darüber, wie das in einer Resolution zu formulieren ist, gab es im Stadtrat aber prompt Streit.